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Konya'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

23.08.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

Konya'da, ayetlerin yer aldığı hüsnü hat tablolarından hazırlanan "İman Ayetleri Hat Sergisi" ziyarete açıldı.

Albayrak Grubu'nun İslam sanatı geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle 8 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü sergi, tarihi Tantavi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Açılışta konuşan Grubun Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, eserlerin yüzlerce kilometre yol katettiğini, on binlerce insana dokunduğunu söyledi.

Eserlerin sanatseverlerin ilgisine mazhar olmasının bir iftihar vesilesi olduğunu belirten Bolat, "Bu sene Kur'an-ı Kerim'deki 'Ey iman edenler' hitabıyla başlayan ayetleri konu olarak seçtiğimiz 'İman Ayetleri Hat Sergimiz', hat sanatının geleneksel tarzıyla modern tarzının birleştiği önemli bir koleksiyon oldu. Tamamı orijinal eserlerden oluşan sergimizin 12'inci durağı, Konya. İnşallah sergimizin bir sonraki ayağı yurt dışında olacak." diye konuştu.

Bolat, Albayrak Grubu'nun dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Konya'da da TÜMOSAN, Kademe, Ereğli Tekstil gibi markalarla ülke insanına hizmet ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sosyal sorumluk bilinciyle kültür-sanat alanında da üretmeye gayret ediyoruz. Sanata, sanatçıya ve emeğe değer veriyoruz. Sanat ne kadar erişilebilir olursa ve insanlar ne kadar çok dokunabilirse o kadar değerlidir prensibiyle hareket ediyoruz. Daha çok sanatsevere daha erişilebilir kılmak için Türkiye'nin farklı lokasyonlarında, ardından grubumuzun değerli projelerinin olduğu farklı ülkelerde de bu eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz."

Etkinliğin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Tahir Akyürek, merkez ilçe belediye başkanları ve sanatseverler katıldı.

Sergi, 13 Eylül'e kadar gezilebilecek.

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