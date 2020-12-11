Konya'da iş dünyasının temsilcileri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı

Konya'da iş dünyasının önde gelen isimleri, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Öztürk, yaşam kategorisinde İsa Telli'nin "6 güzel adam" fotoğrafına oy verdi. Haber kategorisinde ise Öztürk, Abdullah Coşkun'un Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çektiği "Koronavirüsle zorlu mücadele" adlı fotoğrafını oyladı.

Öztürk, spor kategorisinde ise tercihini Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de haberde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy verdi.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ise yaşam kategorisinde "Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet" fotoğraflarını seçti.