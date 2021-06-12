Konya'da iş insanının koleksiyon tutkusu fabrikasının üst katını adeta müzeye dönüştürdü

Yoğun tempoda çalıştıklarını, iş yaşamının stresini atmak için başladığı koleksiyonculuğun kendisini rahatlattığını anlatan Genç, tescilli ünlü ustalara ait tespihler, çakmaklar, tarım makineleri maketleri ve çeşitli antika eşyalardan oluşan bir koleksiyona sahip olduğunu söyledi.

Kendisine hediye edilen tespihle başlayan koleksiyonculuk serüvenini; çocukluk özlemini gidermek için aldığı arcade ve retro oyun makineleriyle ilerleten Genç, kısa zamanda binin üzerindeki çoğunluğu antika ve nostaljik ürünle salonu adeta müzeye dönüştürdü.

Genç, kendisine hediye edilen bir tespihle başladığı tutkusunu şöyle anlattı:

"Peyderpey tespih toplamaya başladım. Gittiğim seyahatlerde gördüğüm ilginç eserleri almaya başladım. Bundan sonrası merakım daha da artmaya başladı. Çocukluğumda ilgi gösterdiğim 1990'lı yıllardaki oyun atarilerini araştırmaya başladım. Anılarımı tazelemek için retro oyun makineleri ve elektronik oyun sistemlerini toplamaya başladım. Fabrikanın üst kısmında iki oda yaptım. Yaklaşık binden fazla malzeme var. Tespihlerin yanı sıra kılıç, kama, ferman, berat, Osmanlı dönemi tahta kaşık, plak koleksiyonu ve plak çalar, nostaljik oyun set grubu ve arcadeler var. Sergilediğim eserler, misafirlerimin ilgisini çekiyor. İş dışında koleksiyonla uğraşmak keyif veriyor. Pandemide bu hobi daha anlamlı hale geldi."

Müşterilerinin ve ziyaretçilerinin koleksiyonuna ilgi gösterdiğini anlatan Genç, "Klasik ve antika eserler ile tespihlerin misafirlerimin çok hoşuna gittiğini gördüm. Bunlardan hediye ettiğim de oldu. Buranın müze olması yönünde yetkililerle görüştüm. Hedefim burayı küçük bir müze haline getirmek." ifadesini kullandı.

