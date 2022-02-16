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Konya'da iş ortağı ve ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

16.02.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iş ortağı ve ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Konya'da iş ortağı ile ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaralayıp kovalamaca sonrası yakalanan zanlı tutuklandı.

Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Fetih Caddesi Gürşehir Sokak'taki bir apartmanda oturan iş ortağı Mustafa G. ile annesi, iki kardeşi ve yeğenini bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan İsmail D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan İsmail D. dün, merkez Karatay ilçesinde kapısını kırarak girdiği evde iş ortağı Mustafa G. (23) ile annesi Saliha G. (54), kardeşleri Seyit Ali G. (25), İsmail G. (28) ve 10 yaşındaki yeğeni Z.G'yi bıçakla yaralayarak kaçmıştı.

Polis ekipleri, zanlıyı Ankara kara yolunda otomobiliyle kaçmaya çalışırken yakalamıştı.

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