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Konya'da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tiyatral eğitimler devam ediyor

13.01.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Özkan: - "Sanayi Odamız başta olmak üzere kurumlarımız bu konuda yüksek derecede hassasiyet gösteriyor, örnek teşkil ediyor"

Konya'da, sanayide çalışanlar ile öğrencilere, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tiyatro gösterisiyle veriliyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve ANSET Academy iş birliğiyle düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliği Tiyatral Eğitimleri" devam ediyor.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, sanayi çalışanlarına ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen tiyatral eğitimleri izledi.

Vali Vahdettin Özkan, konuşmasında Konya sanayisinin gelişiminden övgüyle bahsederek, bu tür gelişmelerin odağında insanın var olduğunu, insan sağlığının her şeyin önünde geldiğini söyledi.

Vali Özkan, iş yerlerinde gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İş yerlerimizde kendimiz, ailemiz, şehrimiz ve sektörümüz için başarılı olacağız. Çok iyi çalışırken, aynı zamanda güvenliğimizin bu işin odağında olması her şeyden önemli. Çalışan kardeşlerimizin hayati muhafazası için iş sağlık tedbirlerini alması, çalışma sürecinin en önemli bileşeni. Hem ürettikleri değerden hem de iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı Konya'daki iş yeri sahiplerini ve çalışanları tebrik ediyorum. Sanayi Odamız başta olmak üzere kurumlarımız da bu konuda yüksek derecede hassasiyet gösteriyor, örnek teşkil ediyor."

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de çalışanların sağlığını korumak ve üretimin sürdürülebilirliği için iş sağlığı ve güvenliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Elvan Siyah, amaçlarının Türkiye'deki sanayi çalışanlarını kazalardan korumak ve oluşabilecek sorunlara karşı farkındalık yaratmak olduğunu anlattı.

Tiyatro gösterisine Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, iş verenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte iş güvenliği uzmanları, kişisel koruyucu donanım kullanımı, elektrik güvenliği, yüksekte ve kimyasallarla güvenli çalışma konularında bilgi verdi.

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