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Konya'da iş yerinden hırsızlıkla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

11.08.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iş yerinden hırsızlıkla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Konya'da iş yerinden hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'ndeki bir iş yerinden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak olayın şüphelisinin hırsızlık suçundan aranması olan A.A. (27) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlının, saklandığı adreste hırsızlıktan elde ettiği değerlendirilen 2 bin lira ile 1 televizyon, 2 senet, 1 çek ve hoparlöre el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Şüpheli Konya hırsızlık Adliye

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