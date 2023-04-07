YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki

Konya'da İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki

07.04.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Şerafeddin Cami önünde toplanan kalabalık, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Burada sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Ceylani Kılıç, İslam coğrafyasına yönelik gerçekleştirilen saldırıların artık dayanılmaz bir noktaya ulaştığını söyledi.

Her ramazan ayında Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve ibadet edenlere saldırılar düzenlendiğini hatırlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"İlk kıblemiz Mescid-i Aksa 1948 yılından beri terörist İsrail'in işgali altındadır. Bu işgal ve zulümlerle 1948 yılından beri Müslümanların izzeti, namusu ve özgürlüğü de işgal altındadır. Siyonist İsrail'e karşı birlik çağrımız, tepkilerimiz, açıklamalarımız harekete geçmesi gereken herkes harekete geçinceye kadar devam edecektir. Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, onurumuzdur. Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacaktır. İsrail işgalcidir ve Filistin'de bir karış toprağı yoktur. Kimse bizden işgalci İsrail'in varlığına alışmamızı beklemesin. Zafer İslam'ındır, zafer yakındır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyşehir, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi’ne ev sahipliği yapıyorBeyşehir, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor
Amasya’da liselilerin yaptığı elektrikli araç TEKNOFEST’te yarışacakAmasya’da liselilerin yaptığı elektrikli araç TEKNOFEST’te yarışacak
Sancaktepe’de hastane yöneticisine kanlı infaz: Defalarca ateş açtıSancaktepe’de hastane yöneticisine kanlı infaz: Defalarca ateş açtı
Anahtar Kelimeler:
Cuma namazı Konya İsrail gazze şeridi

Konya Namaz Vakitleri 7 Nisan Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:20
Öğle
12:57
İkindi
16:34
Akşam
19:25
Yatsı
20:43

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Cuma

Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Ferdane eczanesi
Selcuklu
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Birlik eczanesi
Emirgazi
Gülçin eczanesi
Halkapinar
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.