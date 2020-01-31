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Konya’da işyerleri açılış ve kapanış saatleri yeniden belirlendi

KONYA HABERLERİ  | 31.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

Konya merkezde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlardan gelen yoğun talepler neticesinde çalışmalarını sürdüren işletmelerin açılış ve kapanış saatleri yeniden belirlendi.Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)’un girişim ve teklifi, Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın da onayıyla merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren işletmelerin açılış ve kapanış saatleri yeniden belirlendi.Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Vali Cüneyit Orhan Toprak imzalı kararla ilgili, “Birliğimizin teklifi, ilçe belediyelerimizin ve ticaret odasının görüş yazıları neticesinde her daim işletmelerimiz ve hemşehrilerimizin yanında yer alan Konya Valimiz Sayın Cüneyit Orhan Toprak’ın onayıyla belirlenmiş olan karar şu şekilde alınmıştır.

Konya’da işyerleri açılış ve kapanış saatleri yeniden belirlendi

Konya merkezde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlardan gelen yoğun talepler neticesinde çalışmalarını sürdüren işletmelerin açılış ve kapanış saatleri yeniden belirlendi.
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)’un girişim ve teklifi, Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın da onayıyla merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren işletmelerin açılış ve kapanış saatleri yeniden belirlendi.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Vali Cüneyit Orhan Toprak imzalı kararla ilgili, “Birliğimizin teklifi, ilçe belediyelerimizin ve ticaret odasının görüş yazıları neticesinde her daim işletmelerimiz ve hemşehrilerimizin yanında yer alan Konya Valimiz Sayın Cüneyit Orhan Toprak’ın onayıyla belirlenmiş olan karar şu şekilde alınmıştır. Kafeler, kafeteryalar, pastaneler, tatlı ve unlu mamul satış yerleri, çorba, çiğ köfte, kokoreç, dürüm salonları, içkisiz lokantalar, 100 metrekare altında olan bakkal, büfe ve marketlerin kapanış saatlerinin 01.30 olarak belirlenmesine, bu madde kapsamında olup, konut ve yurtların bulunduğu binalarda faaliyet gösteren işletmelerin özellikle gürültü kirliliği veya konut ve yurtlarda bulunanları rahatsız edici başka durumlara yol açmayacak tedbirleri almaları gerektiğine. Uçak, tren ve şehirlerarası otobüs bilet satış yerleri, taksi ve minibüs durakları, çiçekçiler, ekmek fabrikaları, simit ve poğaça fırınları, pasta, tatlı, dondurma ve unlu mamul imalathaneleri, akaryakıt istasyonları, akaryakıt istasyonları içerisinde yer alan oto lastik, bakım ve tamirhanelerinin 24 saat açık bulundurulmasına, listede ismi bulunmayan ve valilik tarafından belirlenmiş farklı bir kararı olmayan perakende işletmelerin kapanış saatlerinin 24.00 olarak belirlenmesine, bilumum iş yeri ve ticarethanelerin sabah saat 05.00’dan itibaren açılabilmesine, 6585 sayılı kanuna göre Konya Valimiz Sayın Cüneyit Orhan Toprak onayıyla karar verilmiştir. Konya Valimize tüm esnaf ve sanatkarlarımız ve işletmelerimiz adına teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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