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Konya'da itfaiye ekipleri yangından kurtardığı yavru kediyi suni teneffüsle hayata döndürdü

10.08.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında itfaiye ekiplerince kurtarılan yavru kedi, uygulanan suni teneffüsle hayata döndü.

Horozluhan Mahallesi Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki kaportacı dükkanında dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan dükkandaki yavru kedi, ekiplerce dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen ve nefes almayan yavru kedi, itfaiye erinin suni teneffüs müdahalesiyle hayata döndü.

İlk müdahalesi itfaiye ekiplerince yapılan yavru kedi, olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesinin hayvan ambulansı olarak hizmet veren "Canbulan" ile hayvan hastanesine götürüldü.

Konya İtfaiyesi, yangında mahsur kalan yavru kedinin uygulanan suni teneffüsle hayata döndürülmesini içeren görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, nefes almayan yavru kediye itfaiye erinin suni teneffüs uygulaması ve yüzünü su ile yıkaması yer alıyor. Müdahaleden sonra kedinin nefes almaya başladığı görülüyor.

Çıkış sebebi araştırılan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen dükkanın içindeki 3 otomobil de hasar gördü.

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Konya İtfaiye yavru kedi

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