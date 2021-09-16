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Konya'da izinsiz yılkı atı toplayan yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı

16.09.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da izinsiz yılkı atı toplayan yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kaçak olarak yılkı atı toplayan yabancı uyruklu 4 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Yeşilyurt Mahallesi Karacadağ bölgesinde izinsiz yılkı atı yakaladığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Kırgızistan uyruklu Ulan A, Kulubek A, Dier A. ile Özbekistan vatandaşı Nekmurod S'yi yakaladı.

Haklarında yasal işlem yapılan yabancı uyruklular, Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kamyona bindirilen 41 yılkı atı, ekipler tarafından tekrar doğaya salındı.

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