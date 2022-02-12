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Konya'da kaçak 350 av tüfeği ele geçirildi

12.02.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kaçak 350 av tüfeği ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 350 av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yasa dışı imal edilen av tüfeklerinin Konya'ya sevk edileceği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, tüfeklerin nakledileceği aracı, kontrol noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, parçalara ayrılmış, yarı otomatik ve yivsiz 350 av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan araç şoförü Y.S'nin jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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