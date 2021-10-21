YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kaçak avlanan iki kişiye 11 bin 344 lira ceza

Konya'da kaçak avlanan iki kişiye 11 bin 344 lira ceza

21.10.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kaçak avlanan iki kişiye 11 bin 344 lira ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde kızıl şahin avlamaya çalışırken suçüstü yakalanan Afganistan uyruklu iki kişiye, 11 bin 344 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karaburun Mahallesi'nde yürüttükleri av koruma ve kontrol faaliyeti sırasında, iki kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu M.H. ve C.H'nin canlı yem kullanarak kızıl şahin avlamaya çalıştıkları belirlendi.

Kaçak avlanan iki kişiye toplam 11 bin 344 lira para cezası verildi. Canlı yem olarak kullanılan güvercinler ise doğaya salındı.

Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Ertan Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, koruma altında olan kızıl şahinleri avlayanlara karşı mücadele başlattıklarını, ekiplerin günün 24 saati sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
PARTNERDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladıDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladı
Konya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptıKonya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
06:57
Öğle
12:40
İkindi
15:43
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Konya Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Irmak Eczanesi
Karatay
Ulukan Eczanesi
Karatay
Avçil Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Esen Eczanesi
Selcuklu
Palmiye Eczanesi
Selcuklu
Saygı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.