Konya'da kaçak avlanan iki kişiye 11 bin 344 lira ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde kızıl şahin avlamaya çalışırken suçüstü yakalanan Afganistan uyruklu iki kişiye, 11 bin 344 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karaburun Mahallesi'nde yürüttükleri av koruma ve kontrol faaliyeti sırasında, iki kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu M.H. ve C.H'nin canlı yem kullanarak kızıl şahin avlamaya çalıştıkları belirlendi.

Kaçak avlanan iki kişiye toplam 11 bin 344 lira para cezası verildi. Canlı yem olarak kullanılan güvercinler ise doğaya salındı.

Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Ertan Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, koruma altında olan kızıl şahinleri avlayanlara karşı mücadele başlattıklarını, ekiplerin günün 24 saati sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



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