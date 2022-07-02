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Konya'da kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

02.07.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Konya'da kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Konya'da 200 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 4 araca yönelik farklı noktalarda eş zamanlı operasyon düzenledi.

Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 200 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Konya'da kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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