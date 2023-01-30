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Konya’da kaçak silah operasyonu

30.01.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir kargo firmasıyla farklı illere gönderilmek üzere koliler halinde faturasız kaçak tüfek ve tüfek parçaları ile şarjör ele geçirildi.

Konya’da kaçak silah operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesinde Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, kaçak silah üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, bir kargo firması aracılığıyla farklı illere faturasız ve ruhsatsız silah gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kargo firmasına ait şubede arama yapan polis ekipleri, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar illerine gönderilmek üzere kolilenmiş 10 adet otomatik av tüfeği, 4 adet pompalı tüfek, onlarca birleştirilmeye hazır tüfek parçası ve şarjör ele geçirdi

Polis ekipleri, yaptığı incelemede göndericinin isim ve adresine ulaştı. Silahları gönderen kişinin Mustafa G. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şahsın iş yerinde yaptığı aramada da, 87 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


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