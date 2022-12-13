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Konya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu

13.12.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da polis ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda boş makaron, doldurulmuş sigara, paketler halinde kıyılmış tütün, elektronik sigara ve likiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Konya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyeti Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının, haksız kazanç ve haksız rekabetin önlenmesi adına kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını sürdürüyor.

Yapılan operasyonlarla milyonlarca liralık verginin kaybolmasının önüne geçiliyor. KOM ekipleri merkez Karatay ilçesinde 1 iş yerinde gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünlerinin depolandığı bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı. İş yerine baskın düzenleyen ekipler 150 bin adet boş makaron, bin 600 paket doldurulmuş sigara, 880 paket nargile tütünü, 15 paket kıyılmış tütün, 10 adet elektronik sigara ve 35 adet elektronik sigara kiti ele geçirdi.

Ele geçirilen ürünlere ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ çerçevesinde polis ekipleri tarafından el konuldu. Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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