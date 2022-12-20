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Konya’da kaçakçılara operasyon: 7 gözaltı

20.12.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda binlerce kaçak tütün ve tütün ürünleri, gümrük kaçağı tıbbi ürün ve cep telefonları ele geçirildi. Olaylarla ilgisi olan 7 kişi gözaltına alındı.

Konya’da kaçakçılara operasyon: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyeti Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının ve haksız kazancın önlenmesi adına kaçakçılıkla mücadelesini sürdürürken halkın sağlığını hiçe sayanlara da darbe vuruyor. Bu çerçevede KOM ekipleri kargo vasıtasıyla binlerce kaçak tıbbi ürünün Konya’ya geleceği bilgisine ulaştı. Vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler çalışmalara başladı.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde gümrük kaçağı tıbbi ürünlerin depolandığı merkez Selçuklu ilçesinde bulunan 3 iş yerinde ve 2 araçta arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucunda 3 bin 944 adet gümrük kaçağı tıbbi ürün (hap, jel, sprey) ele geçirildi. KOM ekiplerinin durumundan şüphelendikleri bir şahsın üzerinde, bir iş yeri ve bir araçta yaptıkları aramalarda ise 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ekipler kaçak cep telefonlarına ve tıbbi ürünlere el koydu.

Halkın sağlığını tehlikeye atarak kaçak tütün ve tütün ürünleri imal eden şahıslara karşı da operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. KOM ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde tespit edilen bir evde yapılan aramada 33 bin 600 adet boş makaron, 10 bin adet doldurulmuş sigara, 100 adet kesilmiş bandrolü, 29 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet sigara sarmada kullanılan hava kompresörü ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 7 şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

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