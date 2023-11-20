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Konya’da kaçakçılara yönelik operasyon: 10 gözaltı

20.11.2023 11:22 | Son Güncelleme:
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Konya’da polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik yaptığı çalışmada kaçak akaryakıt, sahte alkollü içki, cep telefonu ve çok sayıda tütün mamulü ele geçirildi.

Gözaltına alınan toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, il girişinde durdurulan bir tırda arama yaptı. Aramada tır kasasında 28 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, bir iş yerinde ise sahte alkollü içki üretimi ve satışı yapıldığını tespit etti. İş yerinde yapılan aramada 1 bin 100 adet sahte bandrol, 225 litre etil alkol, 106 adet alkol kiti, 7 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Sigara üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 5 ev, 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramada da, 6 bin 85 paket gümrük kaçağı sigara, 159 bin 600 adet boş makaron, 60 bin 900 adet doldurulmuş sigara, 76 kilogram kıyılmış tütün, 18 kilogram nargile tütünü, 4 adet sigara üretiminde kullanılan hava kompresörü, 3 adet sigara üretiminde kullanılan tütün sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Selçuklu ve Karatay ilçesinde 2 ev ve 1 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu ve 26 adet telefon aksesuarı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçundan gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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