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Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

AA AA
05.03.2024 14:20
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Konya'daki kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 10 araç motoru ele geçirdi.

Karatay ve Meram ilçelerinde ise çeşitli ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 66 cep telefonu, 222 cep telefonu aksesuarı, 11 akıllı saat, 74 elektronik sigara, 29 elektronik sigara likiti, 8 bin 130 paket sigara, 580 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Karatay ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir iş yerine düzenlenen operasyonda 171 sikke ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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