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Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

AA AA
05.07.2024 10:38
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Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığı tespit edilen 7 iş yeri ile 10 eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 83 cep telefonu, 79 şişe sahte içki, 440 kilogram kıyılmış tütün, 115 bin 270 doldurulmuş makaron, 1 milyon 411 bin boş makaron, 6915 paket sigara, 330 elektronik sigara likidi, 122 elektronik sigara, sigara dolum makineleri ve 2 otomobil ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Express


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