Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamulleri üretimi ve satışına yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri, 2 depo ve 2 araçta arama yaptı.

Aramada, 31 bin 600 doldurulmuş sigara, 17 bin 500 sökülmüş TAPDK bandrolü, 1290 kilogram kıyılmış tütün, 680 elektronik sigara ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Karatay ilçesinde bir kargo şirketine gelen pakette de 25 gümrük kaçağı akıllı saat bulundu.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

