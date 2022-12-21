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Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

21.12.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamulleri üretimi ve satışına yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri, 2 depo ve 2 araçta arama yaptı.

Aramada, 31 bin 600 doldurulmuş sigara, 17 bin 500 sökülmüş TAPDK bandrolü, 1290 kilogram kıyılmış tütün, 680 elektronik sigara ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Karatay ilçesinde bir kargo şirketine gelen pakette de 25 gümrük kaçağı akıllı saat bulundu.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Konya sigara elektronik sigara nargile tütünü

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