Konya'da kafeste sincap besleyen kişiye 4 bin 556 lira ceza kesildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde doğal ortamlarından koparılan iki sincabı kafeste besleyen kişiye 4 bin 556 lira idari para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iki sincabın iş yerinde tutulduğu şikayetine yönelik çalışma başlattı.

Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri ve polis ekiplerince iş yerinde yapılan aramada kafese kapatılmış 2 sincap bulundu.

Sincaplar, doğal ortamlarına bırakılmak üzere görevlilere teslim edildi, iş yeri sahibi H.K'ye 4 bin 556 lira idari para cezası kesildi.



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