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Konya’da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı

KONYA HABERLERİ  | 26.02.2020 10:38 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren bir hasta hava ambulansıyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde yaşayan Fevzi Yıldırım (49) evde bulunduğu sırada bir anda rahatsızlandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren bir hasta hava ambulansıyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde yaşayan Fevzi Yıldırım (49) evde bulunduğu sırada bir anda rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Fevzi Yıldırım evde yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Fevzi Yıldırım için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden hava ambulansı istendi. İlk müdahalesi yapılan Yıldırım, hava ambulansıyla Konya’ya sevk edildi.

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