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Konya'da kamyonun çarptığı bisikletli ağır yaralandı

30.12.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kamyonun çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde süt kamyonunun çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Celal Pala idaresindeki 42 V 8404 plakalı süt kamyonu, Talatpaşa Mahallesi Ömer Halis Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Doğan Ergül'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Doğan Ergül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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