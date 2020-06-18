Konya'da kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

Konya 'da kamyon un, kavşaktan çıkan hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kazayı duyarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

- "Bu kavşağa bir çare bulunması gerekir"

Kazaya, aracıyla ışıkta beklerken tanık olan sürücülerden Ahmet Aktaş, "Kavşakta kırmızı ışıkta bekliyorduk. Kazaya karışan hafif ticari araç da yanımızdaydı. Yeşil yandıktan sonra hareket ettik. Ben yan yoldan gelen kamyonu görüp durdum. Hafif ticari araca önce vurdu, ardından frene bastı. Kazaya karışan aracın 3 metre havaya kalktığını gördüm. Bu kavşağa bir çare bulunması gerekiyor. Burada sürekli kaza oluyor." dedi.

