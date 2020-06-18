YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

Konya'da kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

KONYA HABERLERİ  | 18.06.2020 17:02 | Son Güncelleme

Kazaya, aracıyla ışıkta beklerken tanık olan sürücülerden Ahmet Aktaş: - "Kazaya karışan aracın 3 metre havaya kalktığını gördüm. Bu kavşağa bir çare bulunması gerekiyor. Burada sürekli kaza oluyor"

Konya'da kamyonun, kavşaktan çıkan hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Hasan İ. (60) idaresindeki 42 DZ 664 plakalı hafriyat kamyonu, Merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Küçük Kumköprü Caddesi Kavşağı'nda, Ali Yıldız (47) yönetimindeki 42 NA 746 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle, metrelerce sürüklenen araç, caddenin kenarındaki bir hırdavat dükkanının önünde durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, hafif ticari araçta bulunan sürücü Ali Yıldız'ın yaralandığını, annesi Fatma Yıldız (74) ile kızı Emine Pala'nın (37) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Yıldız, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılırken, olayın ardından kaçtığı iddia edilen kamyon şoförü Hasan İ, kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ve bekçilerin yardımıyla araçtan çıkarılan Yıldız ve Pala'nın cesedi, cenaze aracına konularak morga gönderildi.

Kazayı duyarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

- "Bu kavşağa bir çare bulunması gerekir"

Kazaya, aracıyla ışıkta beklerken tanık olan sürücülerden Ahmet Aktaş, "Kavşakta kırmızı ışıkta bekliyorduk. Kazaya karışan hafif ticari araç da yanımızdaydı. Yeşil yandıktan sonra hareket ettik. Ben yan yoldan gelen kamyonu görüp durdum. Hafif ticari araca önce vurdu, ardından frene bastı. Kazaya karışan aracın 3 metre havaya kalktığını gördüm. Bu kavşağa bir çare bulunması gerekiyor. Burada sürekli kaza oluyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Konya Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:32
Sabah
05:21
Öğle
12:56
İkindi
16:49
Akşam
20:22
Yatsı
22:02

Konya Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Karaaslan Pelit Eczanesi
Karatay
Tercan Eczanesi
Karatay
Bardakcı Eczanesi
Selcuklu
Menekşe Eczanesi
Selcuklu
Meram Eczanesi
Selcuklu
Mine Eczanesi
Selcuklu
Uluçınar Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.