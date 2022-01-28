Konya'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 300 hayvan telef oldu

Konya'nın Çumra ilçesinde kar nedeniyle ahırın çatının çökmesi sonucu 300 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alibeyhüyüğü Mahallesi'ndeki Kıbrıs Yaylası'nda Hidayet Alanlı'ya ait ahırın çatısı kar yükünü taşıyamayarak çöktü.

Toplam 500 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırdaki 300 koyun ve kuzu telef oldu.

Kurtarılan 200 hayvan ise güvenli yere nakledildi.



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