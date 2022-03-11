Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası yolları trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yağışın etkisini artırdığı Konya-Afyonkarahisar kara yolu tüm araçlara, Konya-Ankara ile Konya-Adana kara yolu ise çekici ve otobüslere kapatıldı.

Seydişehir-Antalya kara yolu ise akşam saatleri itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Öte yandan çekici ve otobüslere her iki yönden kapatılan Konya-Isparta kara yolu ise trafiğe açıldı.

