YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Konya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

19.12.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Konya'da kent merkezi ve ilçelerde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Seydişehir-Antalya kara yolundaki 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı Seydişehir ilçesinde Marangozlar Sanayi Kavşağında bölge trafik ekipleri tarafından dün geceden itibaren tırların geçişine izin verilmiyor. Küçük araçlar ise zincir ve kar lastiği bulunması halinde geçiş yapabiliyor.

Öte yandan karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutuyor.

Ayrıca, Ankara-Konya-Kırıkkale-Aksaray kara yollarının kesiştiği Kulu kavşağında kar yağışı sürüyor.

Kulu-Konya kara yolunda kar yağışının yanı sıra yer yer sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşüyor.

Trafik akışı sorunsuz devam ederken, belediye ve karayollarına bağlı ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüler 1 aydır onu takip ediyordu, sonunda beklenen oldu! Aracının arkasına astığı yazı...Sürücüler 1 aydır onu takip ediyordu, sonunda beklenen oldu! Aracının arkasına astığı yazı...
PARTNER Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım" Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım"
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma TörenleriMevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 19 Aralık Pazar

İmsak
06:26
Sabah
07:54
Öğle
12:52
İkindi
15:20
Akşam
17:40
Yatsı
19:02

Konya Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Pazar

Irmak Eczanesi
Karatay
Taşkıran Eczanesi
Karatay
Acay Eczanesi
Selcuklu
Güneş Eczanesi
Selcuklu
Karakaya Eczanesi
Selcuklu
Nurcan Eczanesi
Selcuklu
Öz Şafak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.