Konya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Konya'da kent merkezi ve ilçelerde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Seydişehir-Antalya kara yolundaki 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı Seydişehir ilçesinde Marangozlar Sanayi Kavşağında bölge trafik ekipleri tarafından dün geceden itibaren tırların geçişine izin verilmiyor. Küçük araçlar ise zincir ve kar lastiği bulunması halinde geçiş yapabiliyor.

Öte yandan karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutuyor.

Ayrıca, Ankara-Konya-Kırıkkale-Aksaray kara yollarının kesiştiği Kulu kavşağında kar yağışı sürüyor.

Kulu-Konya kara yolunda kar yağışının yanı sıra yer yer sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşüyor.

Trafik akışı sorunsuz devam ederken, belediye ve karayollarına bağlı ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

