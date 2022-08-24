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Konya'da kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

24.08.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da kargoyla silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo aracıyla silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen kargo aracını durdurarak arama yaptı.

Araçta, 10 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 av tüfeği ve 2 otomatik tüfek ele geçirildi.

Polis, kargo gönderisinde adı geçen gönderici ile alıcı olan şüphelileri gözaltına aldı.

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