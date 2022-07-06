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Konya'da karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

06.07.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Eski hastane bölgesinde dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Süleyman P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Süleyman P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Süleyman P. (46), eski hastane bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Sultan P'yi (34) bıçakla yaralamış, 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı Ilgın Vefa Tanır Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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