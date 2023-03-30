Konya'da kayınpederi ile bacanağını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şenol Y. ile taraf avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında, sanığın kayınpederi Bekir Dağdeviren ve bacanağı Mustafa Arslan'ı öldürdüğü için "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada ayrıca sanığın, kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar, saldırının ardından Arslan'ın kamyonetini alarak, kayınpederinin iş yerine gitmesi nedeniyle "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Şenol Y, 13 Ocak 2021'de Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'nde, Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldürmüş, ardından Erkanlı Sokak'taki dükkanında Bekir Dağdeviren'i yaralamıştı.

Dağdeviren, hastanede hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçmaya çalışan Şenol Y, çevredeki esnaf tarafından yakalanmıştı.

