YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kayınpederi ile bacanağını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Konya'da kayınpederi ile bacanağını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

30.03.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kayınpederi ve bacanağını pompalı tüfekle öldüren sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şenol Y. ile taraf avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında, sanığın kayınpederi Bekir Dağdeviren ve bacanağı Mustafa Arslan'ı öldürdüğü için "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada ayrıca sanığın, kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar, saldırının ardından Arslan'ın kamyonetini alarak, kayınpederinin iş yerine gitmesi nedeniyle "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Şenol Y, 13 Ocak 2021'de Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'nde, Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldürmüş, ardından Erkanlı Sokak'taki dükkanında Bekir Dağdeviren'i yaralamıştı.

Dağdeviren, hastanede hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçmaya çalışan Şenol Y, çevredeki esnaf tarafından yakalanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyşehir, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi’ne ev sahipliği yapıyorBeyşehir, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor
Pendik’te genç kadına sokak ortasında silahlı şiddet kameradaPendik’te genç kadına sokak ortasında silahlı şiddet kamerada
Uşak'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandıUşak'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 30 Mart Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:32
Öğle
13:00
İkindi
16:31
Akşam
19:17
Yatsı
20:34

Konya Nöbetçi Eczaneler30 Mart Perşembe

Elçin eczanesi
Tuzlukcu
Yönet eczanesi
Sarayonu
Taşkent eczanesi
Taskent
Eyüp sultan eczanesi
Selcuklu
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Cennet eczanesi
Altinekin
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.