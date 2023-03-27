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Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi

27.03.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kayınpederi ve bacanağını pompalı tüfekle öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin beklenen rapor geldi.

Kayınpederi Bekir Dağdeviren ve bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Şenol Y. hakkında Adli Tıp Kurumunca verilen "cezai ehliyeti tam" raporuna avukatı itiraz etti.

İtiraz üzerine rapor, dosya içindeki delillerle yeniden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumunun üst kuruluna gönderildi. Üst kurulun hazırladığı raporda, sanığın akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu görüşüne yer verildi.

Mahkemeye sunulan raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Şenol Y'nin muayenesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarım yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Şenol Y'nin üzerine atılı suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."

OLAY

Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'nde Şenol Y, 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldürmüş, ardından Erkanlı Sokak'taki dükkanında yaraladığı kayınpederi Bekir Dağdeviren de hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçmaya çalışan Şenol Y, çevredeki esnaf tarafından yakalanmıştı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Şenol Y'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitini istemiş, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda sanığın, ceza sorumluluğunu etkileyecek ve ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya zayıflığının tespit edilmediği, üzerine atılı suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtilmişti.

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