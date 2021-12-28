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Konya'da kayınpederini öldüren damada 15 yıl, annesi ve anneannesine 7'şer yıl hapis cezası

28.12.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kayınpederini öldüren damada 15 yıl, annesi ve anneannesine 7'şer yıl hapis cezası

Konya'da tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldüren sanık ile suça karıştığı iddia edilen akrabalarının yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Dakım, annesi İsmidal Dakım, tutuksuz yargılanan Leyla Dakım ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Mehmet Dakım, üzerine atılı suçlamayı reddetti, kimseyi öldürme niyeti taşımadığını, maktulün kendilerine saldırması üzerine annesini ve kardeşini korumaya çalıştığını iddia etti.

Tutuklu sanık İsmidal Dakım ise olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Dakım'a "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, olaya karışan anne İsmidal Dakım ve anneanne Leyla Dakım'ı da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

- Olay

Konya'da cezaevinden çıkan Mehmet Dakım (21), 26 Ekim 2020'de kayınpederi Barış Mıngır'ın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki evine sığınan eşi Didar Dakım'ın kendisiyle gelmemesi üzerine aile fertleriyle tartışmıştı.

Daha sonra annesi İsmidal Dakım (40) ile kardeşi H.D'yi (13) de yanına alarak yeniden kayınpederinin evine giden Mehmet Dakım, tartıştığı Barış Mıngır'a silahla ateş etmişti.

Yaralanan Mıngır, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Mehmet Dakım, kardeşi H.D, annesi İsmidal Dakım, anneannesi Leyla Dakım tutuklanmış, haklarında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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