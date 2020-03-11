YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da kayıp koyunları jandarma bulup sahibine teslim etti

Konya’da kayıp koyunları jandarma bulup sahibine teslim etti

KONYA HABERLERİ  | 11.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde ağıldan kaybolan 46 koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.Olay, gece 12.30 sıralarında Ereğli ilçesi Çiller Mahallesinde meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde ağıldan kaybolan 46 koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Olay, gece 12.30 sıralarında Ereğli ilçesi Çiller Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devlet desteği ile küçükbaş hayvan alarak yetiştiren U.G. ağılındaki küçükbaş hayvanların yerinde olmadığını fark etti. Koyun sahibi U.G.’nin durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesiyle ekipler çalışma başlattı. Koyunlar, jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 2 sonra Karaburun yaylasında ağıla yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Jandarma tarafından bulunan 46 adet koyun sahibi U.G.’ye teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısıHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısı
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Konya Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:00
Öğle
13:05
İkindi
16:24
Akşam
19:00
Yatsı
20:15

Konya Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Nimet Eczanesi
Karatay
Selçuk Eczanesi
Karatay
Akşemsettin Eczanesi
Selcuklu
Ayşegül Ayçiçek Eczanesi
Selcuklu
Beyza Eczanesi
Selcuklu
Hacıkaymak Eczanesi
Selcuklu
Menekşe Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Başkan Kavuş, mezun olduğu Havzan Kur’an Kursu’nda

Başkan Kavuş, mezun olduğu Havzan Kur’an Kursu’nda

DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.