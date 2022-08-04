Konya'da kayısı ağacından düşen kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıktığı kayısı ağacından düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Nizamettin K. Yeni Mahalle'de evlerinin bahçesindeki kayısı ağacına çıktı.

Kayısı topladığı sırada dengesini kaybeden Nizamettin K, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Nizamettin K'yi Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocasının ağaçtan düştüğünü görünce fenalaşıp baygınlık geçiren Nizamettin K'nin eşi de yakınları tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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