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Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ hükümlüsü yakalandı

23.07.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ hükümlüsü yakalandı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte örgüt adına faaliyet gösterdiği iddia edilen örgüt üyesi, polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alındı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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