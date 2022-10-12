Konya'da kılık değiştirerek evden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı

Konya'da girdikleri evden döviz ve ziynet eşyası çaldıktan sonra yakalanmamak için kılık değiştiren iki kadın şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde, girdikleri evden bir miktar döviz ile ziynet eşyası çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, incelediği güvenlik kameralarından, iki kadın şüphelinin hırsızlıktan önce ve sonra kılık değiştirdiklerini belirledi.

Polis, şüphelilerden Ebru P'yi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlıktan önce ve sonra kılık değiştirmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

