YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da konaklama tesisleri ve toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu

Konya'da konaklama tesisleri ve toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu

KONYA HABERLERİ  | 30.09.2020 22:42 | Son Güncelleme

Konya'da konaklama tesisleri ve toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu

Konya'da her türlü konaklama tesisi ve toplu ulaşım araçlarında müşterilerden Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi kararlaştırıldı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek, halk sağlığını korumak için İl Hıfzısıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Buna göre, ilde, herhangi bir ayrım olmaksızın tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vs.) müşterilerden HES kodu istenecek.

HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak ve yapılan sorgulama sonucunda sadece herhangi bir risk bulunmayan kişiler tesise kabul edilecek.

Konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgileri, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Kovid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre sorgulanacak, Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu belirlenen müşteriler “misafir izolasyon odaları”na yerleştirilecek.

Söz konusu tedbirleri uygulamayan konaklama tesisleri 10 gün süre ile faaliyetlerinden men edilecek.

- İzolasyon süresince seyahat kartları askıya alınacak

Aynı şekilde şehir içi ulaşımda da başta belediyeler olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleriyle Sağlık Bakanlığı HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonun sağlanmasına karar verildi.

Bu kapsamda, Konya Büyükşehir belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca, hali hazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı, ulaşım/seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara başlanacak.

Kovid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslı olan kişilere ait kişiselleştirilmiş seyahat kartların izolasyon süreci boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişiler hakkında ise gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan’a tam destek
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan’a tam destek
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Şanlıurfa’da 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Şanlıurfa’da 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak
Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak
Sinop'ta narkotik köpeği "Perma"nın katılımıyla uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Sinop'ta narkotik köpeği "Perma"nın katılımıyla uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev

Konya Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:38
Öğle
12:45
İkindi
16:05
Akşam
18:42
Yatsı
19:57

Konya Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Cankurtaran Eczanesi
Karatay
İplikçi Eczanesi
Karatay
Akça Eczanesi
Selcuklu
Çumra Eczanesi
Selcuklu
Elif Sevde Eczanesi
Selcuklu
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
Hasan Baş Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eski belde belediye başkanı Covid-19’a yenik düştü
Eski belde belediye başkanı Covid-19’a yenik düştü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor
Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.