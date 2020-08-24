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Konya'da köpekler şefkatli ve huzurlu yuvaya kavuşturuluyor

KONYA HABERLERİ  | 24.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği proje ile başıboş veya sahipleri tarafından terk edilen 4 bin 241 köpek, rehabilite edilip gönüllük esası ile sahiplendirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılından bu yana uygulanan "Gönüllü Hayvan Dostları" projesi kapsamında, 4 bin 241 sokak köpeğinin sahiplendirildiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye tarafından 2016 yılında hayata geçirilen "Gönüllü Hayvan Dostları Projesi"nin bugüne kadar başarıyla uygulandığı belirtildi.

Sahipsiz hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde yer alan hayvanların sağlıklarına kavuşturularak, doğal yaşam alanlarına geri dönmelerine yönelik entegrasyonlarının gerçekleştirilmesini amaçlayan proje ile aynı zamanda, hayvanların, şehir merkezi dışındaki kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara gönüllülük esasına dayanarak sahiplendirildiği bildirildi.

- "Köpek başına aylık 125 lira destek ödemesi yapılıyor"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek sahipsiz köpeklere şefkat elini uzatmak isteyen vatandaşlara bakım parası olarak her ay 125 lira ödeme yaparken, yuva, mama ve aşılarına varana dek tüm ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ayrıca, 'e-pati' ismi verilen bir program ile sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrolleri, gelişim durumları, aşıları, gıda desteklemeleri, web sayfaları ve uygulamalar yardımı ile sürekli takip ediliyor."

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuva ile buluşturmayı amaçladıkları projenin, başarıyla uygulanmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de bir ilk olarak başlanan projenin dördüncü yılına girdiğini hatırlatan Altay, "Bir gönüllünün en fazla üç köpeği sahiplendiği projede bugüne kadar 1578 vatandaşımız, 4 bin 241 köpeği gönüllü olarak sahiplendi. Bu rakamlar da projenin başarısını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

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