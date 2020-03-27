Konya'da koronavirüsle mücadelede dezenfeksiyon sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadelede kent ve 28 ilçe merkezinde halkın yoğun kullandığı alanların yanı sıra 3 bin 66 resmi binanın dezenfeksiyonu gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dezenfeksiyonu yapılan toplu ulaşım araçları ve iş yerlerine "Panik yok birlikte mücadele edeceğiz" sloganının yer aldığı bilgi notları bırakıldığını belirtti.

Vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmaması gerektiğine değinen Altay, şunları kaydetti:

"Dezenfeksiyon çalışmalarını 50 ekip 110 personelle sürdürüyoruz. Ekipler son olarak Mevlana Meydanı, Mevlana Çarşısı, Bedesten, Alaaddin Tepesi çevresi, Zafer Meydanı, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nın temizlik ve dezenfeksiyonunu yaptı."

Altay, korunma kurallarına uyularak bu sürecin çok daha sağlıklı atlatılacağını vurguladı.

