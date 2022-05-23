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Konya'da kovalamacayla durdurulan araçta uyuşturucu bulunmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

23.05.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kovalamacayla durdurulan araçta uyuşturucu bulunmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Konya'da kovalama sonucu lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçta 560 adet uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan 3 şüphelinin uyuşturucu maddeyi satın aldıkları Şems Tebrizi Mahallesi'ndeki iş yerinde G.D'nin üzerinde 28 uyuşturucu hap, yine aynı yerde bulunan Y.A'nın üzerinde 27 bin 200 lira para buldu. Y.A'nın aracında da 7 bin 266 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri Y.A. ve G.D'yi gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Araçta yakalanan D.T, M.K. ve S.Y. ile gözaltına alınan diğer şüpheliler Y.A ve G.D hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan işlem yapıldı.

D.T, Y.A. ve G.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Y. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün 42 FPL 11 plakalı şüpheli aracı, Alaaddin Bulvarı üzerinde kovalamaca sonucu, havaya ve araç lastiklerine ateş ederek durdurmuş, araçta 560 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, araçta bulunan D.T, M.K. ve S.Y. gözaltına alınmıştı.

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