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Konya'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

KONYA HABERLERİ  | 10.09.2020 15:10 | Son Güncelleme

Konya Valisi Vahdettin Özkan: - "Tedavinin dışında bu salgını bir an önce defetmek için herkesin uyması gereken kurallar vardır. Her sektörün, her mahallenin, tek tek her bireyin uyması gereken kurallar vardır"

Konya'da İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Gürol Okyar ile kent merkezinde esnafı ziyaret etti, koronavirüse karşı uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Vali Özkan, bütün insanlığın maruz kaldığı Kovid-19'dan kurtulmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bütün kurum ve kuruluşların seferber olduğunu belirtti.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde alınan kararların uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve vatandaşı yönlendirmek üzere sahada olduklarını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"İnsanımızın hizmetinde olmak üzere buradayız. Kamu güvenliğinin, kamu düzeninin önemli esaslarından birisi de genel sağlığın korunmasıdır. Özellikle salgın hastalıklar birinci derecede kamu düzenini, kamu güvenliğini etkileyen hususlar. Bunun bir tedavi ayağı vardır, bunu sağlık çalışanlarımız, hastanelerimiz, sağlık sistemimiz, nitelikli bir şekilde, dünyaya örnek olacak bir şekilde bu hizmeti ifa etmektedir. Tedavinin dışında bu salgını bir an önce defetmek için herkesin uyması gereken kurallar vardır. Her sektörün, her mahallenin, tek tek her bireyin uyması gereken kurallar vardır."

Virüsü serseri bir kurşuna benzeten Vali Özkan, kurşunun hedefi olmamak için mesafeye, kalkan olarak da maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özkan, bütün kamu kurum ve kuruluşların kurallara uyulması için görev aldığını anlatarak, "Bunu topyekün toplumsal duyarlılıkla, elbirliği ile iyi koordine ederek, dayanışarak, kurallara uyma noktasında sosyal bir denetim mekanizmasının olması önemlidir. Kurallara önce bireysel olarak uyalım. Maske, mesafe, hijyenin bir tarz haline gelmesi lazım. Herkesin birbirine yardımcı olması, birbirini uyarması önem arz ediyor." dedi.

- "Her mahalle, sektör ve kurumla ilgili analiz yapıyoruz."

İl Hıfzıssıha Kurulunun da yerel durumu sürekli analiz ettiğini anlatan Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz çok güçlü bir sürveyans sistemi kurduk, işletiyoruz. Her seferinde her mahalle, her sektör, her kurumla ilgili mevcut durumla ilgili analiz ekiplerimiz var. O analizi yapan birimlerimiz hemen merkezi karar mercilerine, bizlere bildiriyorlar. Biz kurulları topluyoruz. O aksaklıkları, eksiklikleri ya da hastalıkla mücadeleyi iyileştirecek kurallar alıp topluma sunuyoruz. Örneğin geçen hafta içinde bütün sanayi siteleri yöneticileriyle toplantı yaptık. Sağlığın üzerindeki yükü hafifletmeye yönelik de kamu kurum ve kuruluşlarından personel ve araç görevlendirdik."

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