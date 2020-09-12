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Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 128 kişiye ceza kesildi

KONYA HABERLERİ  | 12.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Denetimlerde 4 eğlence mekanı mühürlendi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralını ihlal eden 128 kişiye ceza kesildi, 4 iş yeri mühürlendi.

Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Konya'da polis ekiplerinin, kent genelinde sıklıkla tercih edilen meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri devam ediyor.

Ekipler, Kovid-19 önlemleri kapsamında denetim yaptıkları 4 eğlence mekanındaki 128 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek"ten cezai işlem uyguladı.

Ekiplerce, 4 iş yerinin sorumlusuna "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan işlem yapıldığı ve iş yerlerinin mühürlendiği bildirildi.

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