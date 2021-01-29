Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 380 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerini ihlal eden 380 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri sürüyor.

Ekipler, 25-29 Ocak'taki kontrolleri sırasında, "sosyal mesafe" ve "maske" ile "sokağa çıkma kısıtlaması" kurallarını ihlal ettiği belirlenen 380 kişiye cezai işlem uyguladı.

Denetimler kapsamında, Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği umuma açık 2 iş yeri de faaliyetten men edildi. İş yeri sorumluları hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan işlem başlatıldı.

