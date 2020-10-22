YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi

KONYA HABERLERİ  | 22.10.2020 14:55 | Son Güncelleme

Yan binadan gizlice girildiği belirlenen iş yerinin sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğlence mekanındaki 75 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, kent genelinde sıklıkla tercih edilen meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri sürüyor.

Polis ekipleri, Kovid-19 denetimleri sırasında bir eğlence mekanına yan binadan gizlice girildiğini belirledi.

Ekipler, içerideki 75 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" suçundan cezai işlem uyguladı.

Kontrollerde ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerinin belgelerinin eksik olduğu ve 14 çalışanın kimlik bildiriminin yapılmadığı belirlendi.

Ayrıca, eğlence mekanında izinsiz çalıştırılan yabancı uyruklu 4 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İş yeri sorumlusu hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi<br />

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor
Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Konya Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
06:58
Öğle
12:40
İkindi
15:42
Akşam
18:11
Yatsı
19:26

Konya Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Elif Eczanesi
Karatay
Yakut Eczanesi
Karatay
Çağlayan Eczanesi
Selcuklu
Doğumevi Eczanesi
Selcuklu
Halk Eczanesi
Selcuklu
Murat Eczanesi
Selcuklu
Yeni Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Eski belde belediye başkanı Covid-19’a yenik düştü
Eski belde belediye başkanı Covid-19’a yenik düştü
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Konya Eski Milletvekili, Emekli Kurmay Albay, Chp'den Aday Adayı
Konya Eski Milletvekili, Emekli Kurmay Albay, Chp'den Aday Adayı
6 aylık bebek yanarak öldü
6 aylık bebek yanarak öldü
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.