YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye ceza verildi

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye ceza verildi

KONYA HABERLERİ  | 22.12.2020 21:28 | Son Güncelleme

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye ceza verildi

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye ceza verildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 27 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ereğli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynatıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, masalarda iskambil kağıtları ve okey taşlarının olduğu mekanda 1 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Adreste bulunan 27 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı.

Bir şüpheli hakkında ruhsatsız silah taşımaktan, diğer bir şüpheli hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye ceza verildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:28
Sabah
07:56
Öğle
12:54
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:04

Konya Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Cadde Eczanesi
Karatay
Nakipoğlu Eczanesi
Karatay
Acay Eczanesi
Selcuklu
Erdem Eczanesi
Selcuklu
Orçun Eczanesi
Selcuklu
Sağlık Eczanesi
Selcuklu
Saraybosna Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.