Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye ceza verildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 27 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ereğli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynatıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, masalarda iskambil kağıtları ve okey taşlarının olduğu mekanda 1 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Adreste bulunan 27 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı.

Bir şüpheli hakkında ruhsatsız silah taşımaktan, diğer bir şüpheli hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.



