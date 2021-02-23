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Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip eğlence mekanına giden 71 kişiye ceza kesildi

23.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip eğlence mekanına giden 71 kişiye ceza kesildi

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iki eğlence mekanındaki 71 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ile Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı eğlence mekanının açık olduğunu ve Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, eğlence mekanlarına yaptığı baskında, içerideki 71 kişiye "sokağa çıkma kısıtlaması" ile "sosyal mesafe" kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Denetimlerde iki eğlence mekanı da zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sorumluları hakkında adli işlem başlatıldı.

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