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Konya’da küçük ölçekli sulama tesisleri ile tarım arazileri suya kavuşuyor

27.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarıma ve üretime desteklerinin artarak devam ettiğini belirterek, 2020 yılında KOP İdaresiyle birlikte tarım arazilerinin suya kavuşması için 12 milyon TL değerinde küçük ölçekli tarımsal sulama yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi.Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte Konya tarımının kalkınması için tarımsal sulama yatırımlarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarıma ve üretime desteklerinin artarak devam ettiğini belirterek, 2020 yılında KOP İdaresiyle birlikte tarım arazilerinin suya kavuşması için 12 milyon TL değerinde küçük ölçekli tarımsal sulama yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte Konya tarımının kalkınması için tarımsal sulama yatırımlarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarıma ve tarım projelerine destek olmaya 2020 yılında da devam ettiklerini belirterek, geride kalan senede ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerinde sulama yatırımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak temel amaçlarından birisinin de çiftçinin bulunduğu yerde daha çok kazanç elde etmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, “Vahşi sulama toprağımızı çoraklaştırıyor. Bu nedenle damlama sulama, su kontrolü ve tasarruf büyük önem taşıyor. Biz de bu kapsamda tarımsal sulama yatırımları yapıyor, tarım arazilerini suya kavuşturuyoruz. Konyamızda tarımın güçlenmesi için 2020 yılında KOP ortaklığıyla ilçelerimize 12 milyon liralık küçük ölçekli tarımsal sulama yatırımı gerçekleştirdik” dedi.
Büyükşehir olarak 2014 yılından bu yana KOP desteğiyle 210 milyon liralık yatırımla 200 küçük ölçekli sulama tesisinin hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Altay, bu yatırımlarla 25 bin hektar sulanamayan arazinin tarımsal sulamaya kavuştuğunu ifade etti.

"Tarımsal desteklemeler ilçelerin dokusuna göre planlanıyor"
İklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak tarımsal destekleme stratejilerinde değişikliğe gittiklerini belirten Başkan Altay, “Bu konuda şehrimizdeki ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapıyoruz. Desteklemeleri ilçelerimizin dokusuna göre planlıyoruz. Kurak arazilerin değerlendirilmesi için tıbbi aromatik fide desteklemelerimiz ve kuraklığa dayanıklı tohum desteklemelerimize devam edeceğiz. AR-GE çalışmaları ve fide üretimi için 40 bin metrekare tıbbi aromatik bitki bahçemizi de hayata geçirdik. Birçok ilçemizde de tıbbi aromatik bitki denemesi yapıyoruz. 2021 yılında tarıma ve tarım projelerine destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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