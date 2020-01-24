Konya’da kulaklı orman baykuşu bulundu

Konya’nın İçeri Çumra ilçesinde bulunan ve hasta olduğu tespit edilen kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Konya’da bir vatandaş uçamadığı gözlenen kulaklı orman baykuşu bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından baykuşun hasta olduğu tespit edildi. Baykuşu teslim alan ekipler, tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Kulaklı orman baykuşunun, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

