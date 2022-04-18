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Konya'da kum fırtınası etkili oldu

18.04.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kum fırtınası etkili oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde kum fırtınası oluştu.

İlçede ikindi saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı.

Etkili olan kum fırtınası nedeniyle Aksaray yolunda görüş mesafesi bir metreye kadar düştü. Etkisini halen sürdüren kum fırtınası, trafikte aksamalara neden oluyor.

Sürücülerin, yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

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